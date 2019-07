Polonia-Russia: Putin invitato alle celebrazioni della liberazione Aushwitz

- Il presidente Vladimir Putin sarà invitato alle celebrazioni che verranno organizzate in occasione del 75mo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia. Lo ha dichiarato all’emittente radiofonica polacca il segretario stampa del presidente della Repubblica Blazej Spychalski. Secondo il portavoce presidenziale, "la liberazione del campo da parte delle truppe sovietiche è un fatto indiscutibile della storia" ed è per questo che Putin verrà invitato. "Da parte nostra c'è il desiderio di collaborare", ha aggiunto Spychalski. Gli eventi per l'anniversario si terranno ad Auschwitz il 27 gennaio 2020. (Vap)