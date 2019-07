Grecia: Mitsotakis, priorità paese è potenziare settore primario

- La priorità per la Grecia è il potenziamento del settore primario. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, durante una riunione di governo presso il Ministero dello sviluppo rurale secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. La prima priorità, per il nuovo governo, è la negoziazione in sede europea delle politiche comuni relative alla pesca e all’agricoltura, sottolineando l'importanza di passare ad una agricoltura "intelligente" nel rispetto dell'ambiente. Inoltre, la priorità assoluta del governo, secondo Mitsotakis, è “contrastare i prodotti greci illeciti, che colpiscono sia i produttori che i consumatori. (segue) (Gra)