Diplomazia italiana: Moavero, dobbiamo essere fieri del lavoro dei nostri ambasciatori

- Il lavoro quotidiano dei nostri ambasciatori ha dato all’Italia una reputazione di cui dobbiamo essere coscienti e fieri. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante la tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia, organizzata alla Farnesina con il tema “La politica estera italiana verso l’orizzonte 2030 tra continuità e cambiamento”. “L’edizione di quest’anno si è incentrata sulla discussione delle nuove metodologie di lavoro e dell’importanza di mantenere indipendente e al servizio esclusivamente della Repubblica la diplomazia italiana”, ha detto il ministro, ribadendo quanto siano fondamentali “le responsabilità che i nostri ambasciatori si assumono ogni giorno, sempre al servizio del nostro paese”. “Si tratta di un fattore fondamentale per la nostra reputazione in ambito internazionale, ed è proprio per questo che la seconda sessione di lavoro è stata dedicata al cosiddetto soft power: la percezione di come siamo visti nel mondo”, ha aggiunto Moavero. (Ems)