Roma: blatte e topi in un ristorante asiatico in via Ostiense, multe e chiusura del locale

- In un ristorante asiatico in via Ostiense i poliziotti del commissariato Colombo, ieri sera, hanno riscontrato gravi violazioni alle norme igienico sanitarie: in particolare nella cucina sono state trovate blatte. Nella precedente sanificazione del locale, che era stata commissionata dall'Asl, era stata già rilevata la presenza di una quindicina topi. Altre violazioni sono state accertate dagli agenti, quali la mancanza di regolarità delle insegne luminose e dei faretti, risultati abusivi, la mancanza del cartello del "Divieto di fumo" e la mancata indicazione degli allergeni. La Polizia locale di Roma Capitale ha quindi emesso un decreto di sospensione dell'attività. Un altro controllo, in un secondo locale a via Gaspare Gozzi, ha portato alla luce una serie di violazioni tra cui la vendita di alcool dopo l'orario consentito, la mancanza di etichettatura in lingua italiana su alcuni prodotti, e la vendita di prodotti multi pack sfusi. In tutto sono state controllate dalla Polizia di Stato 25 persone ed elevate contestazioni amministrative per una valore di 10.000 euro.(Rer)