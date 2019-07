Serbia: presidente Vucic incontra patriarca Irinej, focus su situazione in Kosovo

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto oggi il patriarca della Chiesa serba ortodossa Irinej. Secondo l'emittente "Rts", al centro del colloquio è stata la situazione in Kosovo. "La situazione in Kosovo non è semplice e mi sembra che sia sempre più complicata quando ci vediamo e parliamo, ma non possiamo fare altro che lottare per quanto possiamo", ha detto Vucic al patriarca. Irinej ha menzionato la convocazione del premier kosovaro Ramush Haradinaj presso il Tribunale speciale dell'Aja chiamato a giudicare i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Il patriarca ha domandato con tono ironico se "hanno dovuto scusarsi per averlo dovuto chiamare", aggiungendo che si tratta di "un circo". Vucic ha osservato che "purtroppo abbiamo alcuni dei nostri che stanno dalla sua parte e dalla parte di chi ha perseguitato la popolazione serba". Nella giornata di ieri il premier kosovaro dimissionario Ramush Haradinaj si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi ai magistrati del Tribunale speciale dell'Aja. (segue) (Seb)