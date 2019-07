Egitto-Etiopia: ministro Esteri etiope in visita al Cairo, incontro con Al Sisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri etiope Gedu Andargachew ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi al Cairo, dove si trova in visita ufficiale da ieri. Nel corso dell’incontro, secondo quanto riferisce l’emittente “Fana”, Andargachew ha consegnato ad Al Sisi un messaggio del primo ministro etiope Abiy Ahmed. È probabile che al centro dei dialoghi ci siano stati anche gli ultimi sviluppi relativi al progetto della Grande diga della rinascita (Gerd), i cui colloqui si sono arenati dopo che l'Egitto ha chiesto di estendere da tre a cinque anni il periodo di riempimento della diga, il che influenzerebbe fortemente la quota dell'Egitto nell'acqua del Nilo. A causa di modifiche al progetto iniziale, la realizzazione dell’infrastruttura è stata più volte posticipata. Per la diga costruita nella regione etiope di Benishangul-Gumuz, a circa 15 chilometri a est del confine con il Sudan, sono stati spesi circa 98 miliardi di birr (circa 2,9 miliardi di euro). Con 6,45 gigawatt di potenza, una volta completata la Gerd sarà la più grande centrale idroelettrica in Africa e la settima per grandezza a livello mondiale.(Res)