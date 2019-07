Roma: carabiniere ucciso nella notte mentre tentava di arrestare 2 ladri

- Un carabiniere è stato ucciso nella notte a Roma. Si tratta di Mario Cerciello Rega, originario di Napoli, vice brigadiere presso la compagnia Roma Centro di Campo de' Fiori. Sposato da 43 giorni, Rega aveva compiuto 35 anni da soli 13 giorni ed è stato accoltellato 8 volte mentre tentava di fermare due ladri che avevano compiuto un furto e pretendevano 100 euro per restituire il borsello rubato. A colpirlo, secondo le prime ricostruzioni, probabilmente un cittadino africano. Trasportato al Santo Spirito, il giovane militare non ce l’ha fatta. Immediato il cordoglio dei colleghi dell’Arma che in un post su Facebook hanno scritto: “Un’esistenza consacrata agli altri e al dovere, una dedizione incondizionata e coraggiosa, un amore pieno di speranze e di promesse. Il più vivo dolore per una mancanza che affligge 110 mila carabinieri. Il più vivo cordoglio ai suoi cari, che stringiamo in un immenso, unico abbraccio". Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte delle istituzioni. Il ministro della difesa, Elisabetta Trenta, ha detto: “mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del vice brigadiere, chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto”. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha annunciato una “caccia all’uomo per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa”. Cordoglio anche da parte della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha espresso “cordoglio alla famiglia di questo ragazzo giovanissimo che è morto mentre faceva il proprio dovere”.(Rer)