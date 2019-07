Armenia: presidente Sarkissian, dibattito politico contribuirà a processo riforme

- Il presidente dell'Armenia Armen Sarkissian ha inviato un messaggio relativo agli sviluppi interni nel paese caucasico. “In questi giorni estivi in cui lo Stato e la vita politica in molti paesi del mondo sono entrati in una fase calma, i dibattiti e le ricerche pubbliche sono ancora attivi nel nostro paese. Naturalmente, l'obiettivo di ciascuno di noi rimane lo stesso: rafforzare la democrazia, garantire lo sviluppo economico e la sicurezza del paese, avere una società prospera, attuare pienamente i principi costituzionali per la creazione di uno stato sociale e giuridico, garantire i diritti umani e fondamentali libertà”, ha scritto il capo dello Stato. “Seguiamo attentamente le numerose dichiarazioni, opinioni e inviti ma, aderendo al ruolo dell'istituto del presidente concesso dalla Costituzione, mi astengo dal diventare un partecipante al politico dibattito nonostante la grande tentazione di parlare come cittadino”, prosegue Sarkissian. “Allo stesso tempo, sono pieno di speranza che gli sviluppi attuali e futuri contribuiranno non solo all'efficienza delle riforme giudiziarie, ma anche al miglioramento di tutte le sfere dello Stato e della pubblica amministrazione, all'approfondimento della comprensione reciproca e della cooperazione tra leadership e società”, ha aggiunto il presidente. (Res)