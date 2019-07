Cipro: Consiglio sicurezza Onu rinnova mandato missione Unficyp per altri 6 mesi

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione 2483 che rinnova per altri sei mesi, fino al 31 gennaio 2020, il mandato della missione di mantenimento della pace (peace-keeping) delle Nazioni Unite a Cipro (Unficyp). Nella risoluzione, tra l'altro il Consiglio di sicurezza esprime rammarico per la mancanza di progressi verso un accordo dopo la conclusione della Conferenza di Cipro del 2017 e sollecita le parti e tutti i partecipanti coinvolti a rinnovare la loro volontà politica e l'impegno a un accordo sotto gli auspici delle Nazioni Unite, anche impegnandosi attivamente e con un senso di urgenza con l'alto funzionario delle Nazioni Unite, Jane Holl Lute, per raggiungere un accordo sui termini di riferimento per consentire negoziati orientati ai risultati che conducano a una soluzione il più rapidamente possibile. (segue) (Res)