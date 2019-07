Roma: Rampelli, un abbraccio a famiglia carabiniere ucciso, se aggressore straniero subito espulsione

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, si dice scosso per quanto accaduto a Roma nella notte, dove un carabiniere di 35 anni è stato ucciso a coltellate mentre era in servizio. "In attesa di maggiori informazioni sull'accaduto, - dice in una nota - dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che le coltellate siano state sferrate da un nordafricano, bloccato dall'agente perché ritenuto responsabile di furto ed estorsione. Auspichiamo che l'assassino venga prontamente assicurato alla giustizia, e se venisse confermata la cittadinanza nordafricana o l'assenza dei documenti necessari per soggiornare in Italia, chiediamo l'espulsione immediata dal suolo italiano e lo sconto della pena nel proprio paese d'origine. Nell'esprimere la mia vicinanza alla famiglia del vice brigadiere Mario Rega Cerciello, il mio pensiero va a tutte le Forze dell'ordine e all'Arma dei carabinieri, agenti – uomini e donne in divisa - che ogni giorno rischiano la vita per difendere la nostra sicurezza e che non smetteremo mai di ringraziare, anche riabilitandone il ruolo letteralmente scardinato dalla sinistra nei decenni".(Com)