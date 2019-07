Slovacchia: Matovic (Olano) critico su partiti Slovacchia progressista (Sp) e Spolu

- Il leader del partito slovacco Gente comune e personalità indipendenti (Olano), Igor Matovic, ha criticato i leader della coalizione extraparlamentare formata da Slovacchia progressita (Sp) e Spolu, Michal Truban e Miroslav Beblavy. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Tasr", Matovic si è scagliato contro la loro pretesa di essere politici nuovi, quando in realtà la loro coalizione conta tra le sue fila politici di lungo corso, a partire dallo stesso Beblavy. Nel suo intervento in conferenza stampa, Matovic ha anche detto di non essere d'accordo con l'ex premier, Robert Fico, che ha accusato l'ondata di manifestazioni "Per una Slovacchia dignitosa", iniziata dopo l'omicidio del giornalista Jan Kuciak e che ha portato alle sue dimissioni, di essere stata finanziata da qualcuno negli Stati Uniti. (segue) (Vap)