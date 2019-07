Slovacchia: Matovic (Olano) critico su partiti Slovacchia progressista (Sp) e Spolu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matovic ritiene che i finanziamenti siano arrivati in modo spontaneo dai cittadini. Se le proteste hanno una responsabilità, questa è semmai di aver dato un implicito sostegno ai candidati della coalizione Sp-Spolu e all'emergente partito dell'ex presidente, Andrej Kiska. "Non facciamo finta che gli organizzatori delle proteste non siano una promanazione di questi partiti", ha detto Matovic. Su una cosa è d'accordo con Fico: "Per una Slovacchia dignitosa" non è più un'iniziativa di carattere civico, ma un'organizzazione politica chiaramente schierata. (Vap)