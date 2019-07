Roma: Raggi, scritta Casapound su palazzo vuol dire 'me ne frego', sgombrerei domani ma non dipende da sindaco

- "Se dipendesse da me io sgombrerei quella struttura domani, l'ho sempre detto. La realtà dei fatti è che gli sgomberi non dipendono dal sindaco. Noi abbiamo iniziato un procedimento contro quella scritta che è illegale. Noi leggiamo Casapound ma in realtà c'è scritto 'me ne frego', me ne frego delle istituzioni e delle leggi". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni di Agorà Estate su Rai3, è tornata a parlare dell'immobile occupato nel centro di Roma da Casapound. "Tante persone a Roma - ha ricordato la sindaca - aspettano una casa e loro occupano un palazzo di pregio al centro di Roma e se ne fregano di chi è in attesa di una casa. Non credo sia accettabile continuare a tollerare questo segno di prepotenza e arroganza: queste persone sono lì e pensano di poter fare tutto".(xcol3)