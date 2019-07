India: Maharashtra, almeno tre ribelli maoisti uccisi dalle forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso almeno tre ribelli maoisti in uno scontro avvenuto ieri ad Aurangabad, nello stato del Maharashtra. I deceduti non sono ancora stati identificati. Non sono stati riportati feriti o vittime tra le forze di sicurezza. L'operazione è stata guidata dal Comando battaglione per l'Azione risoluta (Cobra). Lo scontro è avvenuto nella foresta vicino a Bhedia, a circa 150 chilometri da Patna, dove una squadra composta da Cobra, forze di polizia centrale di riserva (Crpf), Task force speciale (Stf) e polizia distrettuale di Gaya e Aurangabad si trovava per condurre una missione anti-insurrezioni. I corpi dei tre ribelli maoisti uccisi sono stati recuperati insieme a due fucili AK-47 e Insas. Le forze di sicurezza hanno iniziato a organizzare la missione mercoledì, dopo aver ricevuto informazioni riguardo a 15 maoisti nascosti nella foresta. Forze di sicurezza e i battaglioni 159 e 153 delle Crpf stavano avanzando nella foresta quando i ribelli maoisti hanno iniziato a sparare. Le forze di sicurezza hanno risposto, iniziando uno scontro a fuoco tra le due parti. I ribelli hanno abbandonato la posizione e sono fuggiti all'interno della foresta. (segue) (Inn)