Tav: Raggi, servono grandi opere utili, non quelle inutili

- "Abbiamo sempre detto: siamo per le grandi opere utili. Noi continuiamo a lavorare sulla Metro C, faremo anche la Metro D. Poi se a Roma vogliono dare i miliardi che servono per la Tav siamo contentissimi e ci facciamo altre linee della metro. Servono le opere utili, non quelle inutili". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ai microfoni di Agorà Estate, su Rai3.(xcol3)