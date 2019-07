Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNESi riunisce la giunta comunale nel quartiere Stadera.Istituto comprensivo di Via Palmieri, via Palmieri 26 (ore 10.15)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, aula del Consiglio, piazza della Scala 2 (ore 15.30)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale lombardo per la sessione di Bilancio.Palazzo Pirelli, aula Consiliare, via Fabio Filzi 22 (dalle ore 10.00 alle 24.00)L'assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni incontra, su delega del presidente Attilio Fontana, il ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa, per discutere della questione della frana del Ruinon e della situazione della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico in Lombardia.Centro Visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio, piazza Forba 4 - Sant'Antonio in Valfurva/SO (ore 17.00)VARIEIl ministro dell'Interno, Matteo Salvini, visita il cantiere del prossimo Cpr di via Corelli.Via Corelli (ore 10.00)In occasione dello sciopero generale del trasporto aereo i lavoratori di Airport Handling organizzano un presidio presso il Terminal 2 di Malpensa, sotto la direzione del personale della società.Terminal 2 di Malpensa, Somma Lombardo/VA (ore 11.00) (Rem)