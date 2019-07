Traffico Milano: code su tratto urbano A4 e tangenziali Nord e Ovest

- Sul tratto urbano dell’A4 si registrano code a tratti tra Sesto San Giovanni e bivio A4/raccordo viale Certosa e tra il nodo di Pero e bivio A4/Tangenziale Nord per traffico intenso. Rallentamenti anche sulla tangenziale Nord per 3,4 chilometri tra S.P. 151 Cinisello Balsamo Nord e Monza - S.Alessandro in direzione Sud e sulla tangenziale Ovest per 10,9 chilometri tra Interconnessione A4 e S.P. 59 Corsico/Gaggiano in direzione Sud.(Rem)