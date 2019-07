Roma: Raggi, ho le mani libere e non dipendo da nessuno

- "Dobbiamo fare ciò che è necessario per portare Roma ad essere una capitale internazionale. Io sono determinata ed ho le mani libere, non dipendo da nessuno, non devo rendere favori a nessuno e non devo dare risposte a nessuno se non ai miei concittadini. Io sono il sindaco di tutti". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della puntata di questa mattina di Agorà Estate, in onda su Rai3.(xcol3)