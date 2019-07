M5s: Raggi, mandato zero mi ha fatto un po' ridere, ci ho messo un po' a capirlo

- "Mi ha fatto un po' ridere questa cosa del mandato zero perché ci ho messo un po' a capirla. Io sono concentrata a lavorare e ciò che riguarda le poltrone non mi interessa, non mi è mai interessato". Lo ha affermato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite questa mattina della trasmissione Agorà Estate su Rai 3.(xcol3)