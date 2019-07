Iraq: presidente parlamento riceve inviato Onu, focus su elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento iracheno, Mohammed al Halboosi, ha incontrato l'inviato delle Nazioni Unite in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert. Lo riferisce un comunicato stampa del parlamento. Ai colloqui ha preso parte il presidente dell'ufficio di assistenza elettorale, Amir Arin. Le parti hanno sottolineato l'importanza dell'approvazione della bozza di legge per il primo emendamento alle disposizioni elettorali nei consigli provinciali e nei distretti non inclusi in una regione, votata in parlamento lo scorso 22 luglio. Al Halboosi e Hennis-Plasschaert hanno discusso della necessità di garantire la supervisione necessaria del processo elettorale, del ruolo del Consiglio dei rappresentanti nei lavori della Commissione elettorale indipendente e dell'importanza di garantire trasparenza e integrità. Al Halboosi ha confermato il sostegno del parlamento alla Commissione elettorale indipendente e al suo operato in collaborazione con le organizzazioni internazionali. Inoltre, le parti hanno affrontato il tema della partecipazione al processo elettorale degli sfollati, fornendogli le tessere biometriche per consentirgli l'accesso ai seggi. Da parte sua, l'inviato dell'Onu ha ribadito il sostegno della missione Unami per svolgere le elezioni secondo gli standard internazionali, per promuovere la fiducia della popolazione verso le istituzioni e risolvere i problemi del passato. (Irb)