Roma: Raggi, emergenza campi rom non si risolve con la ruspa

- "Se si vuole risolvere l'emergenza rom, bisogna adottare un metodo che non è dire 'poverini' o asfaltare ed andare con la ruspa, ma è la terza via. Contro i delinquenti non bisogna avere pietà, alle perone per bene bisogna dare un'altra opportunità. Bisogna dare un futuro diverso, ad esempio, ai bambini? Non è una questione razziale: chi rispetta la legge deve essere integrato, deve pagare le tasse ed avere quanto hanno gli altri cittadini". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ospite questa mattina negli studi di Agorà Estate, su Rai3.(xcol3)