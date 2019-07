Marocco: accordo tra Stato e ferrovie per stabilire gli orientamenti strategici

- E’stato firmato ieri a Rabat un memorandum d'intesa tra lo Stato e l'Ufficio nazionale delle ferrovie (Oncf), al fine di stabilire le linee guida strategiche per lo sviluppo e la sostenibilità del modello Oncf. Erano presenti il ministro dell'Economia e delle finanze, Mohamed Benchaaboun, il ministro delle attrezzature, dei trasporti, della logistica e dell'acqua, Abdelkader Amara, e il direttore generale dell'Oncf, Mohamed Rabie Khlie. Questo memorandum d'intesa mira a mettere in atto un modello economico in grado di sostenere lo sforzo di modernizzazione guidato dalle ferrovie marocchine grazie agli investimenti strutturanti realizzati negli ultimi due anni. (Res)