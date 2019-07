Marocco: il governo prevede una crescita del 3,7 per cento per il 2020

- Le prospettive di crescita economica del Marocco per il 2020 mostrano un miglioramento del tasso che raggiungerebbe il 3,7 per cento, con una previsione di un tasso di crescita del 2,9 per cento nell'anno in corso". Lo ha affermato il portavoce del governo marocchino, Mustapha el Khalfi durante una conferenza stampa dopo la riunione settimanale del Consiglio dei ministri a Rabat. L'Alta commissione per la pianificazione, nel frattempo, prevede un tasso di crescita del 3,4 per cento per il 2020 e del 2,7 per cento nel 2019. "Quest'anno è stato caratterizzato da un miglioramento del deficit di bilancio, non solo in termini di tassi, ma anche in termini di valore finanziario", ha affermato. (Res)