Marocco: premier El Othmani deciso a contrastare Benkirane

- Dopo le dure parole dell’ex premier marocchino Abdel Ilah Benkirane di fronte ai giovani del partito islamico di Giustizia e Sviluppo (Pjd), l’attuale premier e segretario del partito, Saad Eddine el Othmani ha chiuso i rapporti con il suo rivale. Secondo quanto riferisce la stampa marocchina, il premier marocchino e attuale leader del Pjd ha deciso di bloccare l'organismo dei giovani e di non trasmettere più gli interventi del suo predecessore sul sito Web del partito. El Othmani ha ripreso il segretario nazionale della sezione giovanile del partito, Mohamed Amakraz, che aveva invitato Benkirane al 15mo forum a Kenitra. L'ex capo del governo e leader del partito islamista ha trasformato il forum, sempre secondo la stampa, in un momento di “insulti e denigrazione contro diversi personaggi pubblici marocchini”. Alcune fonti indicano che El Othmani abbia convocato Amakraz per chiedere, d'ora in poi, l'autorizzazione del segretariato generale del partito prima di organizzare attività o di invitare qualsiasi personalità. Il quotidiano “Al Akhbar” riferisce nella sua edizione di venerdì 26 luglio che El Othmani ha chiesto al capo della comunicazione, Mustapha Baba, di non trasmettere alcun controverso intervento di Benkirane. (Res)