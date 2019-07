Algeria: 20 mila algerini hanno ottenuto la cittadinanza di uno stato dell'Ue

- L'Algeria è al decimo posto in termini di cittadini che hanno ottenuto le nazionalità di uno stato membro dell'Unione Europea (Ue). Secondo quanto riferisce il quotidiano “Echorouk”, sono 20.146 gli algerini che hanno acquisito la nazionalità di uno degli Stati membri dell'Ue nel 2017. Secondo il rapporto dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), pubblicato in questi giorni, i cittadini algerini si posizionano al decimo posto nel mondo delle persone che hanno ottenuto la nazionalità di uno dei paesi europei. L'80,8 per cento è naturalizzato francese. Questa informazione mostra l'alta concentrazione della comunità algerina in Francia. Su un totale di 20.146 cittadini algerini naturalizzati, il 5,7 per cento di essi ha ottenuto la nazionalità italiana, il 4,9 per di nazionalità spagnola, britannica e belga. (Ala)