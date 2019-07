Brasile: Confindustria dimezza le previsioni di crescita del Pil nel 2019, allo 0,9

- La Confederazione nazionale dell'industria (Cni) ha dimezzato le sue previsioni di crescita del Pil per il 2019 allo 0,9 per cento. Ad aprile, considerando i principali indicatori del primo trimestre, la Cni aveva previsto che l'attività economica sarebbe aumentata del 2 per cento nel 2019. Il dato è stato pubblicato nel "Rapporto congiunturale" del secondo trimestre dell'anno, pubblicato oggi, 25 luglio. La Confindustria brasiliana ha inoltre rivisto al ribasso la sua stima della crescita dell'attività industriale. A differenza della previsione di crescita dell'1,1 per cento effettuata nel primo trimestre dell'anno, la situazione nel secondo trimestre spinge la Cni ad affermare la crescita industriale alla fine del 2019 non dovrebbe espandersi oltre lo 0,4 per cento. Nel Rapporto congiunturale la Confindustria ha inoltre ridotto la previsione di crescita dei consumi delle famiglie dal 2,2 per cento stimato ad aprile all'1,5 per cento di luglio. Quanto alla stima dell'espansione degli investimenti la riduzione è stata severa, passando dal 4,9 per cento di aprile al 2,1 di luglio. (segue) (Brb)