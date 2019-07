Brasile: Confindustria dimezza le previsioni di crescita del Pil nel 2019, allo 0,9 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base della "crisi che ha dominato l'economia" durante la prima metà dell'anno, la Confederazione stima che il tasso di disoccupazione rimarrà alto per tutto l'anno, attestandosi al 12,1 per cento della forza lavoro. Il tasso di disoccupazione ufficiale, misurato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), è passato dal 12,5 per cento di aprile al 12,3 per cento di maggio. Sebbene questo sia stato il secondo calo consecutivo dell'indicatore, la Confindustria ritiene che la lentezza con cui il mercato del lavoro ha reagito alla crisi sia un "riflesso del basso dinamismo dell'economia brasiliana". "Di conseguenza, il reddito medio reale e la crescita dei salari reali sono rallentati nei primi cinque mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", si legge nel rapporto. (segue) (Brb)