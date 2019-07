Brasile: Confindustria dimezza le previsioni di crescita del Pil nel 2019, allo 0,9 (3)

- Le stime di crescita della Confederazione nazionale dell'industria sono in linea con quelle del Fondo monetario internazionale (Fmi), con quelle della Banca centrale (Bc) e con quelle del governo. Appena ieri, 23 luglio, l'Fmi ha ridotto le previsioni di crescita economica brasiliana nel 2019 di meno della metà rispetto a quanto previsto lo scorso aprile. Nell'aggiornamento del rapporto "World Economic Outlook" il Fondo ha stimato un'espansione dello 0,8 per cento per il Prodotto interno lordo (Pil) del paese. L'1,3 per cento in meno rispetto alle aspettative di crescita del 2,1 per cento presentate dal Fondo ad aprile. Secondo l'Fmi il peggioramento della proiezione è il risultato del "considerevole indebolimento" della fiducia, a seguito delle incertezze relative all'approvazione della riforma della sicurezza sociale e di altre riforme strutturali. La revisione al ribasso riflette anche una domanda interna più debole del previsto. Il forte calo della crescita nel 2019 influenza anche l'espansione del prossimo anno. Per il 2020 l'Fmi prevede una crescita del 2,4 per cento, in calo rispetto al 2,5 per cento previsto per aprile. (segue) (Brb)