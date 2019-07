Brasile: Confindustria dimezza le previsioni di crescita del Pil nel 2019, allo 0,9 (4)

- Simile la stima degli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane che hanno stimato la crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019 allo 0,82 per cento. Il dato è contenuto nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato lo scorso 22 luglio. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. All'inizio dell'anno la stima di crescita del Pil della Banca centrale era tra il 2,5 e il 2,2 per cento. Anche il governo, dal canto suo, ha recentemente ridotto le aspettative di crescita del Pil nel 2019, passate dall'1,6 per cento, stimato lo scorso marzo, allo 0,81 per cento annunciato lo scorso 12 luglio dal ministero dell'Economia. Il rallentamento del Brasile pesa sulla crescita dell'America Latina. Secondo l'Fmi, la regione dell'America latina crescerà dello 0,6 per cento nel 2019, 0,8 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni diffuse lo scorso aprile. (Brb)