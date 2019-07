Roma: Trenta, mi stringo a famiglia carabiniere, tolleranza zero per responsabili

- “Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del vice brigadiere Mario Cerciello Rega e all'Arma dei carabinieri”: con queste parole il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha commentato l’accoltellamento del carabiniere avvenuto a Roma durante lo svolgimento del servizio. “Chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto”, ha aggiunto Trenta. (Res)