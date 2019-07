Energia: Eni, approvati risultati consolidati secondo trimestre e primo semestre 2019

- Il Consiglio di Amministrazione di Eni ha approvato ieri i risultati consolidati del secondo trimestre e del primo semestre 2019 (non sottoposti a revisione contabile). Secondo quanto riferito dall’amministratore delegato Claudio Descalzi “nel primo semestre Eni ha conseguito eccellenti risultati finanziari, proseguendo nella realizzazione degli obiettivi del proprio piano industriale”. Per l’Ad di Eni “la generazione di cassa dell’esercizio, in incremento di oltre il 20 per cento nonostante uno scenario meno favorevole rispetto al semestre precedente, ha coperto ampiamente tanto gli investimenti, a cui continuiamo ad applicare una rigorosa disciplina, quanto la remunerazione degli azionisti che oltre al saldo dividendo include ora anche il buy‐back”. Di conseguenza, ha osservato Descalzi, “il debito è sceso rispetto a quello di bilancio di un ulteriore 5 per cento a 7,87 miliardi di euro prima della passività per leasing”. In questo contesto “un ulteriore surplus di cassa potrà derivare nel prossimo futuro dal fatto che il prezzo effettivo del Brent è atteso a un livello superiore rispetto a quello di cash neutrality per Eni, pari a circa 55 dollari al barile”. Per l’Ad di Eni “questi risultati sono stati ottenuti grazie alla performance industriale”. Nell’Upstream il modello operativo di Eni, concepito per portare in produzione le riserve nel più breve tempo possibile, ha portato all’avvio della produzione dell’Area 1 in Messico a meno di un anno dall’approvazione del piano di sviluppo. L’Ad di Eni ha inoltre ricordato l’aumento per via organica della base produttiva con una crescita avvenuta principalmente in Egitto dove il campo di Zohr si avvia al raggiungimento del plateau. Per quanto riguarda il comparto Gas & Power prosegue il trend positivo del portafoglio long‐term con il rinnovo del contratto di fornitura da parte dell’algerina Sonatrach. Per Descalzi “ottimi” sono anche i risultati del Retail gas & power che amplia la propria base clienti di circa 130 mila utenze. I business R&M e Chimica attenuano l’effetto di uno scenario debole con un recupero di redditività nel secondo trimestre, soprattutto nel marketing oil. I principali indici di sostenibilità mostrano un costante miglioramento, in linea con gli obiettivi fissati. Inoltre l’Ad di Eni ha ricordato l’avvio della Green Refinery di Gela. “Su queste basi intendo confermare al Cda del 19 settembre la proposta di un acconto dividendo di 0,43 euro per azione”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Eni. (segue) (Res)