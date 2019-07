Energia: Eni, approvati risultati consolidati secondo trimestre e primo semestre 2019 (2)

- Nel primo semestre 2019 l’utile netto di competenza degli azionisti Eni è stato di 1.516 milioni di euro rispetto all’utile netto di 2.198 milioni di euro del corrispondente periodo del 2018 (-31 per cento). L’utile operativo reported (4.749 milioni) è diminuito in misura modesta, considerato lo scenario negativo in quasi tutti i business e l’effetto sull’utile operativo del deconsolidamento di Eni Norge nell’ambito dell’operazione Vår Energi. La tenuta dell’utile operativo riflette la solida performance di E&P grazie al contributo crescente di barili a più elevata redditività unitaria e all’apprezzamento del dollaro Usa nei confronti dell’euro (+7 per cento) che ha attenuato la flessione del prezzo del Brent e dei prezzi del gas in Europa, nonché il buon andamento di G&P grazie alla crescita del retail e alla ristrutturazione del portafoglio dei contratti long-term.Positiva anche la performance di R&M grazie al solido contributo dell’attività commerciale in grado di assorbire la flessione dei margini di raffinazione per le lavorazioni complesse e l’indisponibilità di alcuni impianti a causa di eventi straordinari. Negativa la performance del comparto Chimica a causa dell’incidente allo steam-cracker di Priolo avvenuto nel primo trimestre e di una fermata di manutenzione non programmata allo steam-cracker di Porto Marghera, nonché dell’andamento sfavorevole del mercato. In miglioramento la gestione finanziaria che riflette la circostanza che il 2018 recepiva la svalutazione dei crediti strumentali relativi a un progetto esplorativo in Mar Nero con esito negativo. (segue) (Res)