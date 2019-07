Energia: Eni, approvati risultati consolidati secondo trimestre e primo semestre 2019 (3)

- Secondo Eni, alla riduzione dell’utile netto ha contribuito la flessione dei proventi da partecipazioni (-328 milioni di euro) dovuta alla circostanza che nel primo semestre 2018 fu rilevata la ripresa di valore di 423 milioni di euro di Angola Lng, nonché l’incremento di circa 10 punti percentuali del tax rate. L’adozione dello IFRS 16 ha comportato un miglioramento di 116 milioni di euro a livello di utile operativo dovuto al beneficio dell’eliminazione dei canoni per beni in leasing, in parte compensato dalla rilevazione dell’ammortamento del diritto d’uso, corrispondente al valore attualizzato degli stessi canoni. L’utile netto evidenzia un peggioramento di 49 milioni di euro dovuto alla rilevazione degli oneri finanziari maturati sulla passività per leasing che hanno un profilo decrescente nel tempo a differenza degli ammortamenti del “Rou” che sono lineari. Per quanto riguarda il flusso di cassa netto da attività operativa del primo semestre 2019 è stato di 6.612 milioni di euro. L’assorbimento di cassa del capitale circolante riflette il minore volume di crediti con scadenza nei successivi reporting period ceduti in factoring rispetto al quarto trimestre 2018 (-119 milioni di euro) e il pagamento di un onere legato alla definizione di un arbitrato accantonato nel bilancio 2018 (330 milioni di euro). (segue) (Res)