Energia: Eni, approvati risultati consolidati secondo trimestre e primo semestre 2019 (4)

- Il flusso di cassa netto da attività operativa comprende il dividendo dell’ammontare di 1.047 milioni di euro pagato dalla joint venture Vår Energi. Il flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo si ridetermina in 6.800 milioni di euro evidenziando una crescita del 23 per cento rispetto al primo semestre 2018 (3,39 miliardi di euro nel trimestre, +43 per cento). Anche considerando i fenomeni straordinari che avevano ridotto di circa 500 milioni di euro il dato dei periodi di confronto ed escludendo gli effetti positivi dello IFRS 16 e alcuni oneri straordinari 2019, la crescita rimane comunque significativa con la misura di performance che si ridetermina in 6,5 miliardi di euro nel semestre, +9 per cento (3,3 miliardi di euro nel trimestre, +18 per cento). Il flusso di cassa netto da attività operativa registra un beneficio di 292 milioni di euro per effetto dell’adozione dello IFRS 16 poiché i canoni di leasing per la quota capitale relativi a beni di esercizio non sono più rilevati come costi operativi, ma sono parte del flusso di cassa netto da attività di finanziamento. (segue) (Res)