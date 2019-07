Energia: Eni, approvati risultati consolidati secondo trimestre e primo semestre 2019 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fabbisogni per gli investimenti del periodo sono stati di 4.287 di euro milioni e includono circa 500 milioni di euro per l’acquisto di riserve in Alaska e in Algeria e altre componenti non organiche. Il cash out per investimenti registra un beneficio di 105 milioni di euro per effetto dell’adozione dello IFRS 16, poiché i canoni di leasing di beni utilizzati in progetti di investimento per la quota capitale sono parte del flusso di cassa netto da attività di finanziamento. L’adozione dello IFRS 16 ha comportato un beneficio di 397 milioni di euro sul free cash flow. Nel primo semestre 2019 la gestione ha finanziato i cash out connessi agli investimenti e al ritorno agli azionisti Eni per 1.525 milioni di euro comprensivi del pagamento del saldo dividendo 2018 e del riacquisto di azioni proprie; il surplus è stato impiegato per ridurre i debiti finanziari e ripagare la lease liability. (Res)