Lamezia Terme (Cz): farmaci rubati, 3 arresti e una farmacia sequestrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla mattinata odierna è in corso una vasta operazione relativa alla fase conclusiva dell’indagine denominata “Blu express”, che prevede l’esecuzione di tre misure cautelari restrittive e di sequestri preventivi, con l’impiego di oltre 80 militari del Gruppo carabinieri per la tutela della salute di Napoli e dell’Arma territoriale. L’operazione, condotta dal Nas di Catanzaro e coordinata dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, ha disvelato un diffuso malaffare relativo al furto, alla ricettazione e alla successiva rivendita in nero di farmaci. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista alle 11, presso la sede del Comando gruppo carabinieri di Lamezia Terme.(Ren)