Cina: premier Li chiede maggiori sforzi su salute e qualità migliore della vita

- Il primo ministro cinese Li Keqiang ha chiesto maggiori sforzi per far progredire l'azione del governo in materia di salute e promozione di una qualità della vita migliore per le persone. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che Li ha formulato le sue osservazioni durante una videoconferenza tenuta ieri a Pechino. Nel lodare gli sforzi compiuti nella riforma medica e sanitaria, nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute negli ultimi anni, Li ha chiesto un'attuazione completa delle decisioni e degli accordi assunti dal Comitato centrale del Partito e dal Consiglio di Stato. Li ha anche chiesto di concentrarsi sulla prevenzione delle malattie e un migliore coordinamento del lavoro in modo che l'azione possa compiere progressi continui.(Cip)