Cina: attivisti lanciano campagna per chiusura campi Xinjiang prima di Olimpiadi 2022

- Attivisti uiguri internazionali hanno lanciato una campagna congiunta sui social media indirizzata al Comitato olimpico internazionale (Cio), per chiedere al governo cinese di assicurare la chiusura dei campi di detenzione di massa nello Xinjiang prima delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che il gruppo chiamato "No Rights, No Games", apparso su internet il 23 luglio, è ora presente su piattaforme di social media come Facebook, Twitter e Instagram. Secondo l'organizzazione ci sono almeno centinaia di campi di detenzione nello Xinjiang, e tra uno e due milioni di uiguri e altri musulmani turcofoni sono arbitrariamente detenuti e sottoposti a misure di rieducazione. La dichiarazione afferma che il Cio ha la chiara responsabilità di garantire che ogni Olimpiade si svolga in un paese che rispetti le norme internazionali, e che la prosecuzione delle politiche di detenzione nello XInjiang sarebbe incompatibile con le Olimpiadi del 2022. (segue) (Cip)