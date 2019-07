Cina: attivisti lanciano campagna per chiusura campi Xinjiang prima di Olimpiadi 2022 (2)

- Rushan Abbas, uno dei fondatori dell'iniziativa e residente a Washington, negli Stati Uniti, ha dichiarato al quotidiano "Voice of America": "Chiediamo al Cio di sostenere i valori fondamentali delle Olimpiadi che sono un evento internazionale unico, non ha nulla a che fare con il commercio o la politica e non ha nulla a che fare con quale paese ha più potere o denaro. Il significato delle Olimpiadi è la differenza tra le persone che si radunano per celebrarle". Abbas ha aggiunto: "Quando parliamo della Cina, il governo comunista cinese vuole vietare l'identità culturale e la lingua, proibire la religione delle persone, reprimerle e privarle dei loro diritti umani fondamentali. Pertanto, chiediamo alla comunità internazionale di sostenerci. La campagna contro la Cina si oppone alla creazione di campi di concentramento nella società moderna: la Cina non è qualificata per ospitare i Giochi olimpici internazionali". (segue) (Cip)