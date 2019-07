Cina: attivisti lanciano campagna per chiusura campi Xinjiang prima di Olimpiadi 2022 (3)

- Abbas ha ricordato che nel 2008 c'era stata una campagna di boicottaggio per le Olimpiadi di Pechino. "Se boicottiamo le Olimpiadi, penso che ciò sia ingiusto per gli atleti, motivo per cui non è popolare. Ecco perché vogliamo dire che questo non è un boicottaggio. Vogliamo solo attirare l'attenzione della comunità internazionale", ha ribadito Abbas. "Nel 2008, il mondo credeva che la Cina si sarebbe mossa verso un sistema più democratico e aperto al commercio mondiale. Le Olimpiadi sono un evento rispettabile e prezioso, ma è stato usato dal governo cinese per stabilire uno stato di polizia e un sistema che calpesta i diritti umani fondamentali delle persone", ha ammonito Abbas. Attualmente, il tag argomento di # NoRightsNoGames2022 su Twitter viene inoltrato da molti studiosi, attivisti e organizzazioni dei media. (segue) (Cip)