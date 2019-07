Cina: attivisti lanciano campagna per chiusura campi Xinjiang prima di Olimpiadi 2022 (5)

- Pence ha anche contestato la “oppressione” dei buddhisti tibetani” e la “persecuzione” del numero crescente di fedeli cristiani in quel paese. “Gli Stati Uniti sono impegnati in negoziati e discussioni in merito alle nostre relazioni commerciali con la Cina, e tali contatti proseguiranno”, ha detto Pence. “Tuttavia, a prescindere dall’esito dei negoziati con Pechino, potete essere sicuri che il popolo americano garantirà la propria solidarietà alle persone di tutte le fedi” in Cina, ha ammonito il vicepresidente Usa. (Cip)