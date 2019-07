Vietnam-Cina: Hanoi chiede "ritiro immediato" Pechino dal Mar Cinese Meridionale (2)

- Vietnam, Taiwan, Filippine, Malesia e Brunei rivendicano tutti la sovranità su alcune parti del Mar Cinese Meridionale. La scorsa settimana, il portavoce del ministero degli Esteri vietnamita ha dichiarato che la nave di rilevamento geologico cinese Haiyang Dizhi 8 è entrata nella zona economica esclusiva del Vietnam violando la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (Unclos), sottoscritta da entrambi i paesi. Il portavoce ha aggiunto che Hanoi ha contattato Pechino attraverso diversi canali e trasmesso note diplomatiche per protestare contro le violazioni e che le autorità vietnamite stanno adottando misure adeguate per garantire il rispetto della sovranità in modo pacifico e in linea col diritto internazionale. (segue) (Fim)