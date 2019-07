Hong Kong: autorità si preparano a manifestazione presso l’aeroporto internazionale (9)

- Nelle scorse settimane Pechino aveva già denunciato “forze straniere” per le manifestazioni che nella città avevano mobilitato milioni di persone, contro il disegno di legge che avrebbe autorizzato l’arresto e l’estradizione di individui sul suolo di Hong Kong in risposta al mandato delle autorità cinesi. Nelle scorse settimane i media ufficiali cinesi avevano perlopiù passato sotto silenzio i disordini di Hong Kong; dopo gli avvenimenti di ieri, però, quotidiani ed emittenti di Stato hanno vergato editoriali di fuoco, chiedendo a Pechino misure drastiche. E’ questo il caso del quotidiano “Global Times”, che in un editoriale ha esortato le autorità di Cina e Hong Kong alla “tolleranza zero”, come “unico rimedio per questo genere di comportamenti distruttivi”. Secondo il quotidiano, i manifestanti di Hong Kong hanno esibito “una assenza totale di rispetto per la legge e l’ordine, una arroganza e una furia cieche”. La medesima richiesta è stata avanzata da numerosi utenti cinesi del web. (Cip)