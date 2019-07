Cina-Usa: 12mo round di colloqui commerciali si svolgerà a Shanghai il 30 e 31 luglio (2)

- "Dalla istituzione di legami diplomatici tra i due paesi 40 anni fa, le due economie si sono strettamente intrecciate e altamente integrate a beneficio della popolazione di entrambi i paesi e del mondo", ha affermato Gao. Il cosiddetto "disaccoppiamento" delle due economie è difficile da immaginare, ed è qualcosa a cui le persone di ogni ceto sociale degli Stati Uniti non vogliono assistere, ha aggiunto il portavoce. "Si spera che Stati Uniti abbandoneranno la loro mentalità a somma zero e faranno qualcosa di veramente vantaggioso per i due paesi e le loro popolazioni", ha detto il funzionario. (segue) (Cip)