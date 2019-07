Usa-Corea del Nord: Washington sollecita fine provocazioni dopo lancio missili (2)

- Il ministro degli Esteri della Corea del Nord, Ri Yong-ho, avrebbe cancellato un viaggio a Bangkok in programma la prossima settimana, quando a margine del Forum sulla sicurezza del Sud-est Asiatico Ri avrebbe dovuto incontrare il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Lo riferiscono fonti diplomatiche citate dalla stampa Usa, dopo il test balistico effettuato dalla Corea del Nord nella mattinata di oggi. Non è ancora certo, nonostante i resoconti iniziali, che i missili lanciati dal Nord siano effettivamente missili balistici: se così fosse, il lancio di questa mattina prefigurerebbe una violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza Onu contro i programmi balistico e nucleare nordcoreano. (segue) (Was)