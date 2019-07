Usa-Corea del Nord: Washington sollecita fine provocazioni dopo lancio missili (3)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha presieduto al lancio di due missili effettuato dalle Forze armate di quel nella mattinata di ieri, 25 luglio. Lo hanno riferito oggi i media di Stato nordcoreani, secondo cui il test è stato una “dimostrazione” dell’impiego di un “nuovo tipo di arma tattica” destinato a inviare un avvertimento alla Corea del Sud in vista di una esercitazione congiunta di Corea del Sud e Stati Uniti in programma il mese prossimo. Secondo le autorità militari sudcoreane, uno dei due missili lanciati dal Nord ieri è un nuovo tipo di missile balistico. L’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, “Korean Central News Agency” (“Kcna”), definisce il collaudo di ieri “un avvertimento solenne ai guerrafondai delle Forze armate sudcoreane”, che “fremono per introdurre armi offensive ultramoderne in Corea del Sud e organizzare esercitazioni militari”. I media di Stato nordcoreani paiono far riferimento, tra le alte cose, all’acquisto dei cacciabombardieri stealth F-35 da parte di Seul, già contestato dal Nord nei giorni scorsi. (segue) (Was)