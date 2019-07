Cina-Usa: ufficio commissario Esteri a Hong Kong condanna dichiarazioni senatore Rubio

- L'Ufficio del commissario del ministero degli Affari Esteri della Cina nella regione amministrativa speciale di Hong Kong ha denunciato le dichiarazioni del senatore degli Stati Uniti, Marco Rubio, in merito all'ex colonia britannica, definendole "assurdità ". Lo riferisce la stampa cinese, ricordando che Rubio ha affermato che "il Partito comunista cinese ha usato gruppi criminali organizzati per attaccare i manifestanti a Hong Kong". Il portavoce dell'ufficio del commissario ha severamente denunciato le osservazioni come un'assurdità e ha condannato tali imprecisioni "isteriche" e gli attacchi alla Cina. Rubio e alcuni altri politici "hanno precedenti di attacchi maliziosi alla Cina e l'attitudine di confondere giusto e sbagliato senza alcun senso morale", ha affermato il portavoce. "Il recente tentativo di Rubio di fabbricare bugie e creare un solco tra Hong Kong e la la Cina continentale per il bene dei propri interessi politici ha nuovamente rivelato i suoi motivi spregevoli". (segue) (Cip)