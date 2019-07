Cina-Usa: ufficio commissario Esteri a Hong Kong condanna dichiarazioni senatore Rubio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per alcuni politici Usa, solo la violenza nei loro paesi conta come violenza, mentre la violenza in altri paesi e regioni è una questione di diritti umani e libertà; solo coloro che attaccano la polizia e mettono in pericolo l'ordine sociale nei loro paesi sono ribelli, mentre quanti arrecano danno alla proprietà pubblica, assaltano le istituzioni governative e persino la polizia altrove sono combattenti per i diritti umani e la libertà", ha aggiunto il portavoce. Tale applicazione ipocrita e ridicola di doppi standard contamina e calpesta lo stato di diritto e favorisce i criminali violenti, ha dichiarato il funzionario cinese. Il portavoce ha affermato che dal ritorno di Hong Kong alla Cina, il governo centrale cinese si è impegnato a rispettare i principi di "un paese, due sistemi", "il popolo di Hong Kong che amministra Hong Kong" e un alto grado di autonomia della regione in stretta conformità con la Costituzione e la Legge fondamentale. (segue) (Cip)