Cina-Usa: ufficio commissario Esteri a Hong Kong condanna dichiarazioni senatore Rubio (3)

- Di conseguenza, Hong Kong ha mantenuto la sua prosperità e stabilità e la sua gente ora gode di diritti e libertà senza precedenti in conformità con la legge, ha detto il portavoce, sottolineando che si tratta di fatti concreti che non possono in alcun modo essere modificati da "tentativi di diffamazione di Rubio o di altri". Il portavoce ha sottolineato che Hong Kong fa parte della Cina e che i suoi affari sono completamente interni al governo cinese. "Non permetteremo mai a nessun paese, organizzazione o individuo di interferire negli affari di Hong Kong e negli affari interni della Cina, e non tollereremo mai alcuno sforzo per minare la nostra sovranità e sicurezza nazionale, e la prosperità e la stabilità di Hong Kong". "Raccomandiamo vivamente a Rubio e ad altri di interrompere immediatamente i tentativi vergognosi di creare problemi a Hong Kong e alla Cina nel suo insieme", ha detto il portavoce. (Cip)