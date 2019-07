Energia: azienda giapponese testa generatori a correnti oceaniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda giapponese di ingegneria Ihi ha annunciato ieri la conduzione, nel prossimo futuro, dei test pilota di un sistema a turbina sperimentale in grado di generare energia elettrica tramite le correnti oceaniche. Il test sarà il primo nel suo genere su larga scala mai effettuato al mondo. Ihi ha presentato un prototipo del peso di 30 tonnellate, capace di generare 100 kw di energia tramite una serie di rotori. L’azienda ha riferito che il test avrà inizio il prossimo autunno, e si protrarrà per oltre un anno. L’obiettivo di Ihi è di giungere alla commercializzazione della tecnologia già nell’anno fiscale 2021. L’azienda intende realizzare e mettere in funzione entro il 2030 un parco a maree subacqueo da 200 Mw, in grado di alimentare i consumi di 3mila abitazioni. (Git)